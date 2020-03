Terapia intensiva 'aggiunta' a Lucca e Pisa, sopralluogo di Rossi

"Questa mattina abbiamo consegnato 200.000 alle Asl mascherine. Ora sono al vecchio pronto soccorso Santa Chiara di Pisa, dove stiamo allestendo 30 nuovi posti letto di terapia intensiva". A dirlo il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che, tramite post su Facebook, ha diffuso informazioni e immagini sui due sopralluoghi che ha compiuto in due presidi opsedalieri dell'Asl nord-ovest, strutture che in queste ore stanno subendo trasformazioni per essere pronte ad accogliere posti letto di terapia intensiva per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus.

Dopo il sopralluogo a Santa Chiara, il presidente ha raggiunto la Cittadella della Salute 'Campo di Marte' di Lucca, dove- ha spiegato - "Stiamo lavorando a pieno ritmo per 72 nuovi posti letto Covid".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

