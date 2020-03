Il giornalismo italiano oggi è in lutto. Nella mattinata di oggi, sabato 21 marzo, a Senigallia è morto Gianni Mura, giornalista sportivo e intellettuale a tutto tondo. Aveva 74 anni e il suo nome era legato anche alla Toscana: negli ultimi anni è stato spesso a Empoli, non solo per lavoro ma anche per la presentazione di libri; è stato, inoltre, tra i giurati del premio giornalistico Pannocchia a Santa Croce sull'Arno. Qui tutte le info.

