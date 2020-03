Ieri è deceduto Romano Marmugi, uno dei fondatori del G.S.Elsasportinsieme a Bertelli e Giglioli, indimenticabile presidente della nostra società per quasi venti anni.

"Non potremmo salutarlo come di consueto per la pandemia in corso ma tutta l'Elsasport si associa al dolore della famiglia in un abbraccio alla moglie, alle figlie Pamela e Linda ed alla nipote Annachiara", questa la nota del G.S.Elsasport.

Fonte: Fonte G.S.Elsasport

