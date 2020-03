Sette anni di violenza sulla compagna e i figli, in un episodio li ha minacciati con un'ascia

Violenze fisiche e psicologiche sulla famiglia per sette anni, per questo ad un uomo, 41 anni, di Siena, è stato notificato il divieto di avvicinamento alla donna e ai figli. Da quanto ricostruito attraverso le indagini le violenza andavano avanti da sette anni. L'uomo era arrivato anche ad inseguire la ex e i loro figli minori minacciandoli con un'ascia e costringendoli a rifugiarsi in casa dei nonni materni.Il provvedimento vieta all'uomo di avvicinarsi a meno di cento metri dai luoghi frequentati dalla famiglia e dalla scuola dei bambini.

