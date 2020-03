Solidarietà: due nuovi ventilatori donati all'ospedale di Pistoia

Non si ferma la solidarietà per l’ospedale San Jacopo. Due nuovi ventilatori sono stati consegnati in questi giorni per il pronto utilizzo grazie a Banca Alta Toscana. I dispositivi saranno utilizzati nella terapia intensiva diretta dal dottor Leandro Barontini.

Le direzioni medica e infermieristica ringraziano Banca Alta Toscana “a nome di tutto l'Ospedale di Pistoia per il prezioso sostegno in questo momento fortemente critico; non appena tutto questo sarà passato avremo il piacere di invitarvi ad un evento per ringraziare tutti i donatori del loro contributo”.

L’importo raccolto da Associazioni, Aziende, Enti del territorio e da privati cittadini ammonta, ad oggi, complessivamente a 250 mila euro e di questi 160 mila euro sono già stati destinati, da parte degli stessi, all’acquisto di importanti dispositivi sanitari, che hanno consentito di potenziare ulteriormente i reparti critici del presidio.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

