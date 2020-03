Tenta di rubare in una macelleria: arrestato 27enne

Nella notte i carabinieri di Pisa, nell’ambito del consueto servizio di pattugliamento della città, hanno tratto in arresto un 27enne cittadino tunisino, per furto aggravato. Più dettagliatamente, a Pisa, in via Cristoforo Colombo, l’equipaggio è intervenuto in una macelleria islamica del posto dove si stava consumando il furto; l’uomo che, poco prima, aveva asportato diversi generi alimentari è stato immediatamente bloccato, mentre la refurtiva è stata restituita all’avente diritto. Arrestato, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

