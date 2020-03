Comunità cinese dona 1.500 mascherine e disinfettanti a due Rsa di Firenze

La comunità cinese di Prato ha consegnato 1500 mascherine e spray disinfettanti agli operatori delle residenze sanitarie per disabili “Villa Monteturli” e “Villa Il Sorriso” di Firenze, gestite dalla cooperativa sociale Elleuno e lunedì 23 marzo riuscirà anche a consegnare le preziosissime e introvabili mascherine FFP2. Le mascherine FFP2 sono ad alta protezione e per loro capacità di filtraggio e raccomandate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

La distribuzione è avvenuta con grande entusiasmo da parte del personale e del coordinamento del servizio in quanto, nonostante l’impegno costante della cooperativa nel tentativo di trovare dispositivi di protezione individuale (DPI), gli ordini sono spesso fermi o restano in evasi per la grande richiesta.

“Un grazie di cuore alla comunità cinese di Prato che ci sta in questi giorni facendo sentire la propria vicinanza con un abbraccio virtuale e ancor di più con questo prezioso aiuto concreto, un grazie anche a tutti coloro che in molte zone d’Italia si prodigano per esserci di aiuto e supporto, il grazie più grande ai nostri operatori che continuano a stare al proprio posto a fianco delle fasce più deboli della società”, le parole di gratitudine di Elleuno.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze