Coronavirus, 30 nuovi tamponi positivi nell'area Asl Sud Est

L'Asl Sud Est rende noto il bollettino dei contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Nell'area della provincia di Arezzo si contano 7 persone positive al tampone, 11 nell'area di Grosseto e 11 nell'area del Senese. Il totale delle persone prese in carico è di 30 perché c'è un contagiato dalla vicina provincia di Perugia, tornato al suo domicilio. Nell'area senese ci sono 5 domiciliati e 6 ricoverati, in quella grossetana 8 domiciliati e 3 ricoverati, in quella aretina 4 domiciliati e tre ricoverati.

