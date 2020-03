Coronavirus, 7 droni a Siena per evitare assembramenti

Saranno ben 7 i droni che decolleranno domani, 23 marzo, e messi a disposizione dalla Misericordia di Siena per controllare dall’alto la città e intervenire prontamente, con la pattuglia dedicata della Polizia Municipale, là dove si registrano assembramenti, o azioni vietate da quanto disposto dal Governo e dalle varie ordinanze sindacali emesse in questi giorni dal sindaco Luigi De Mossi per evitare contagi da Covid-19.

Per arginare l’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese, come nel resto del mondo, servono infatti tutte le azioni possibili tese a dissuadere comportamenti che mettono a rischio la propria e l’altrui salute. Con l’uso, da parte dei volontari dell’associazione, il nucleo SAPR Protezione Civile Misericordia di Siena, di questi 7 droni sarà infatti molto più efficiente controllare tutto il territorio comunale in breve tempo, coadiuvando così il personale della municipale nelle azioni di sorveglianza e repressione.

Nella giornata di oggi, 22 marzo, la Polizia Municipale ha, comunque, controllato 114 persone, acquisito 105 autocertificazioni e fatto scattare tre denunce per violazione all’art. 650 del Codice Penale. Nessun rilievo, invece, a carico dei 6 esercizi commerciali oggetto di verifica.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

