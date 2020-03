Coronavirus, due anziani contagiati a Montemurlo

Purtroppo anche stasera il sindaco Simone Calamai è costretto ad aggiornare sul numero dei nuovi contagiati montemurlesi. Si tratta di una donna di 94 anni ricoverata al Santo Stefano in discrete condizioni.Ci sono poi una donna di 78 anni e un uomo di 81 anni entrambi ricoverati all'ospedale Santo Stefano di Prato, di cui, al momento non ci sono giunte informazioni circa le condizioni in cui si trovano. Con questi tre nuovi contagi ( contando anche Angelo Grazzini, scomparso lo scorso 20 marzo) il numero dei contagi da Covid-19 tra i montemurlesi sale a 18. Una situazione che preoccupa molto il sindaco Simone Calamai, che raccomanda a tutti i montemurlesi la massima responsabilità " Non uscite di casa se non per stringenti necessità. L'isolamento è l'unica arma che abbiamo per bloccare il virus". Il sindaco, inoltre, in questi giorni ha intensificato i controlli svolti dalla polizia municipale sul territorio.

DATI CONTROLLI- Oggi 22 marzo dalle ore 00 alle 19 i varchi elettronici posti agli ingressi della città hanno registrato il passaggio di soli 3200 veicoli ( domenica scorsa furono 3600). Ieri i veicoli registrati sono stati 8mila.

Solo ieri sono state 7 le persone denunciate perché non rispettavano le prescrizioni sugli spostamenti. In totale i denunciati a Montemurlo salgono a 18. Dal 10 marzo scorso sono state controllate 253 persone, 230 i controlli negli esercizi commerciali ( bar, ristoranti, media distribuzione) anti assembramenti e rispetto delle distanze di sicurezza.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

