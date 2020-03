Coronavirus, ecco chi potrà lavorare. Per terminare la produzione tempo fino al 25 marzo

Ci sarà tempo fino al 25 marzo per le aziende prima di chiudere le industrie impiegate in settori produttivi ritenuti non indispensabili secondo il decreto firmato quest'oggi dal presidente Giuseppe Conte. Le imprese "completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza", spiega il provvedimento, che ha validità fino al 3 aprile 2020.

Questo punto non secondario è quanto aspettavano di sapere gli imprenditori. Alcuni di questi infatti si erano già mossi quest'oggi, nonostante il giorno festivo, per concludere le lavorazioni. Il governo ha lasciato un lasso di tempo maggiore per le attività a completamento più lungo. Permangono le disposizioni già affermate ieri sera da Conte e quest'oggi dai ministeri della Salute e dell'Interno.

Qui trovate il testo del provvedimento, qui l'elenco delle aziende che potranno continuare a svolgere la loro attività in quanto ritenute indispensabili per il Paese in questo periodo di emergenza

