Coronavirus, ingresso distanziato e capacità ridotta sui bus Tiemme

In applicazione delle disposizioni legate all’emergenza COVID-19, Tiemme comunica le ulteriori modalità di salita a bordo dei propri bus introdotte quale forma di prevenzione. Sulle porte di salita a bordo dei mezzi in servizio sono stati affisse indicazioni sul numero massimo di passeggeri che può essere trasportato secondo quella tipologia di bus.

Tiemme ricorda inoltre:

- - l’ingresso e la discesa dal bus deve avvenire esclusivamente dalla porta centrale/posteriore;

- - a bordo dei bus è vietatao all’utenza sedersi nei sedili vicino all’autista (i sedili non utilizzabili sono individuati con apposite segnalazioni);

- - è sospesa, fino a nuove disposizioni, la vendita di titoli a bordo da parte degli operatori di esercizio;

- - in caso di disattivazione dell’obliteratrice a bordo, gli utenti possono scrivere a penna l’orario di salita sul biglietto.

- - a bordo dei bus l’utenza è invitata a distribuirsi rispettando la distanza raccomandata tra una persona e l’altra.

Nuovi orari biglietterie

Tiemme comunica i nuovi orari di apertura al pubblico delle biglietterie aziendali dell’area di Siena, in vigore a partire da lunedì 23 marzo e fino a nuove disposizioni.

Siena – sottopasso La Lizza 8.00 - 16.00 (orario giornaliero)

Siena - Stazione FS 8.00 - 16.00 (orario giornaliero)

Colle Val d'Elsa 6.40 - 13.20 (dal lunedì al sabato)

Poggibonsi 6.50 - 13.30 (dal lunedì al sabato)

Chianciano Terme 7.15 - 13.45 (dal lunedì al sabato).

Canali di acquisto alternativi

Quali canali di acquisto alternativi dei titoli di viaggi, Tiemme ricorda le emettitrici automatiche presenti sul territorio; il servizio di acquisto tramite Sms per i servizi urbani; il servizio Pay and Go con carta bancaria a bordo della flotta urbana di Siena; oppure online attraverso il sito internet aziendale www.tiemmespa.it o l’App gratuita TiemmeMobile 2.0, tramite i quali è possibile registrare il proprio profilo e pagare con carta di credito.