Coronavirus, municipale in borghese a Empoli denunciano tre giovani

La Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa prosegue incessante nel suo lavoro di monitoraggio e controllo del territorio sopratutto in questo momento di emergenza Covid-19.

Nella giornata di oggi, domenica 22 marzo, una pattuglia in borghese, a bordo di un'auto 'civetta', priva cioè di qualsiasi contrassegno, ha denunciato tre persone, controllate mentre si trovavano in situazione di assembramento in Viale Buozzi.

Si tratta di tre uomini, stranieri, dimoranti e residenti a Empoli, dai 22 ai 29 anni.

L’attività di Polizia Municipale è mirata a far rispettare le regole del Decreto per cercare di favorire il rallentamento dei contagi da Covid 19.

In totale sono state controllate una decina di persone nelle aree verificate:

parco di Ponzano, di Serravalle, giardini di Ponte a Elsa, parco della Rimembranza e Viale IV Novembre.

I parchi erano vuoti mentre sono state trovate persone con il cane al guinzaglio lungo l'argine dell'Arno in zona Avane a poca distanza dalla propria abitazione.

Il controllo con la pattuglia in borghese, identificabile comunque dal tesserino ufficiale di riconoscimento, sarà ripetuto anche nei prossimi giorni.

Si ricorda che da oggi, secondo una nuova ordinanza del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute, su tutto il territorio nazionale, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano. Uniche eccezioni: comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

L’emergenza Coronavirus è in pieno corso e questo è il periodo decisivo per contrastarne la diffusione: restate a casa e rispettate tutte le disposizioni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

