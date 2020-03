Coronavirus, stop agli spostamenti tra comuni se non per motivi di lavoro, salute o necessità

Da quest'oggi una nuova ordinanza dei ministeri della Salute e dell'Interno vietano a tutte le persone di spostarsi o trasferirsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comuni diversi da quello in cui ci si trova salvo per le tre motivazioni di salute, lavoro o indifferibile urgenza. La notizia è di quest'oggi ed è applicabile fino all'entrata di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, abbreviato Dpcm. La motivazione è quella di evitare le fughe al sud dopo lo stop delle attività produttive annunciate ieri dal premier Giuseppe Conte. Si apprende che il nuovo decreto andrà domani in Gazzetta Ufficiale. Nelle scorse ore era stata richiesta a gran voce, ultimo ma non per importanza anche dal presidente della Campania Vincenzo De Luca, che venissero presi provvedimenti per evitare trasferte al sud con il rischio di espandere il contagio da coronavirus.

Tutte le notizie di Toscana