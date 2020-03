Dantedì, videolettura dantesca online: ecco come partecipare

In occasione del primo "Dantedì", giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, Florence TV ospita un mosaico di letture dantesche sui propri canali, dal sito della testata www.florence.tv a tutti i social.

Naturalmente tutti e tutte saremo ben chiusi in casa per l'emergenza sanitaria in corso, ma per ricordare questa giornata la redazione di Florence TV, webtv della Città metropolitana di Firenze, chiede a fiorentini e non solo di inviare una breve videolettura di una parte di un conto della "Divina commedia" o di un altro testo dantesco entro le 18 del 24 marzo. I video saranno poi montati insieme in un unico montaggio.

DOVE INVIARE IL PROPRIO CONTRIBUTO. Le modalità di invio sono molteplici. Si può fare un wetransfer o una mail a redazioneflorencemultimedia@gmail.com; su Telegram si può inoltrare direttamente il video girato con il cellulare al contatto di @Agnese_Fedeli. In alternativa, via messaggio diretto su facebook alla pagina "FlorenceWebTV".

Partecipazione libera e gratuita. Nessun compenso o diritto è previsto per chi aderisce.

Fonte: Florence TV

