Dipendente comunale di Prato positivo al Coronavirus, sanificati uffici

E' risultato positivo un dipendente comunale del Comune di Prato che lavora negli uffici di viale Vittorio Veneto. La persona, residente a Firenze, non lavora a uno sportello al pubblico. Gli uffici di viale Vittorio Veneto, già chiusi al pubblico, sono stati immediatamente interdetti anche ai dipendenti comunali e da domani inizierà la sanificazione. La Asl si occupa dell'indagine epidemiologica.

Per tutti coloro che necessitano di contatti con gli uffici comunali per definire pratiche o procedimenti amministrativi restano attive le modalità indicate sul sito del Comune e in particolare il contatto telefonico con i servizi, dal momento che i dipendenti sono in telelavoro.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio stampa

