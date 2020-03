Festival Teatro Romano Volterra trasmette gli spettacoli online per #iorestoacasa

Il Festival Internazionale Teatro Romano Volterra si allinea con i grandi Enti del teatro e della cultura e da oggi trasmette sulla propria piattaforma le riprese integrali degli spettacoli più belli dell’Edizione XVII e delle sue ultime produzioni.

Le riprese integrali sono disponibili in modalità streaming sul sito del Festival www.teatroromanovolterra.it

L’iniziativa, fortemente voluta dal fondatore del Festival, Simone Migliorini, nasce nella situazione di gravissima emergenza sanitaria, per essere vicino non solo al suo pubblico, ma anche a tutti i cittadini, all’interno delle loro case; a tutti coloro che vorranno trascorrere qualche ora lieta in compagnia del Festival Internazionale Teatro Romano Volterra, assistendo virtualmente agli spettacoli che hanno determinato il successo della diciassettesima edizione. Da oggi una prima ricca selezione di titoli sarà disponibile gratuitamente sul canale video del prestigioso Festival.

“In questo momento così difficile – ha dichiarato Simone Migliorini – vogliamo dare il nostro contributo mettendo a disposizione del pubblico la registrazione degli spettacoli andati in scena e applauditi nell’edizione del 2019. Sarà l’occasione, che ci auguriamo gradita, di rivederli o di vederli per la prima volta”.

Inoltre, prosegue Migliorini “desideriamo mettere a disposizione la nostra piattaforma ai professionisti del mondo del teatro, della prosa e della lirica, della danza, e della musica per ospitare i loro spettacoli offrendo loro una nuova platea di spettatori”.

Oltre che dal sito del Festival, www.teatroromanovolterra.it e dai suoi canali social e youtube, l’accesso agli spettacoli è possibile anche dal sito del Teatro Persio Flacco www.teatropersioflacco.it

I primi spettacoli, disponibili gratuitamente in streaming sul sito del Festival, sono i seguenti:

Clitennestra. Il Processo (Prima Nazionale)

Di Alma Daddario

Circuito Danza Lazio/MDA Produzioni Danza/ Festival Internazionale Teatro Romano Volterra

Con Valeria Contadino, Carlotta Bruni, Rosa Merlino, Paola Saribas, Matteo Gentiluomo, Luca Piomponi

Regia di Sebastiano Tringali

Petra Magoni & Finaz

Equilibrismi (Prima Nazionale)

Concerto di funambolici percorsi tra le avanguardie del XX secolo

per Voce e Chitarra aumentate

Hespérios, l’Occidentale

Di Fabio Pallotta

UNICAM-Università di Camerino/MDA Produzioni Danza

Con Carlotta Bruni, Rosa Merlino, Luca Piomponi, Paola Saribas, Raffaele Gangale, Sara Giannelli e Sebastiano Tringali

Musica Nazzareno Zacconi

Coreografia e Regia Aurelio Gatti

Processo a Socrate

Dai Dialoghi di Platone

Torino Spettacoli

Con Piero Nuti e Elia Tedesco

Scritto e Diretto da Piero Nuti

Faust (Prima Nazionale)

Di Christopher Marlowe

Teatro Belli Roma e Comune di Portigliola

Con Antonio Salines e Edoardo Siravo

Francesca Bianco e Fabrizio Bordignon, Gabriella Casali, Giuseppe Cattani, Germano Rubbi, Roberto Tesconi, Anna Paola Vellaccio

Costumi Annalisa Di Piero

Musiche Francesco Verdinelli

Regia Carlo Emilio Lerici

Novecento, il pianista sull’Oceano

di Alessandro Baricco

Festival Internazionale Teatro Romano Volterra Compagnia di produzione L’Avventuracolorata

Con Simone Migliorini

Musiche eseguite da David Dainelli

Luci Chiara Nardi

Regia Simone Migliorini

Cattivi, cattivissimi e bastardi nel teatro di Shakespeare

di Luigi Lunari

Produzione

Festival Internazionale Teatro Romano Volterra/ Teatro Persio Flacco

con Cloris Brosca e Simone Migliorini

Musiche David Dainelli

Luci Paolo Morelli

Regia Simone Migliorini

Premi Ombra della Sera XVII Edizione

Cerimonia di consegna

con Ubaldo Pantini e Marianella Bargilli

Regia Vito Bruschini

Fonte: Festival Internazionale Teatro Romano Volterra

