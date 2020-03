Addio a Giuliano Salvi, colonna della pallanuoto a Castelfiorentino

Il mondo sportivo della Valdelsa e di tutta la Toscana è in lutto per la prematura scomparsa di Giuliano Salvi, colonna portante del Castelfiorentino Pallanuoto e dirigente del Firenze Pallanuoto. Appassionato e competente da anni si è occupato della promozione di questo sport, in particolare del settore femminile. Il suo impegno viene ricordato anche per la riapertura della piscina Azzurra di Castelfiorentino. Un improvviso malore nella sua residenza di Montespertoli lo ha sottratto ai suoi cari. Gli amici e tutto mondo della pallanuoto sono vicini ai figli, Irene ed Andrea, e alla compagna Sabrina.

