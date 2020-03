Guasto idrico in via Bessi, intervento Publiacqua a Scandicci

Informiamo i cittadini del Comune di Scandicci che da questa mattina alle ore 06.00 circa i nostri tecnici sono impegnati sulla riparazione di un guasto sulla rete di via Bessi (angolo via Morelli). Gli abbassamenti di pressione che si stanno registrando nelle vie limitrofe si risolveranno non appena i nostri operatori avranno sezionato la rete limitando la chiusura dell’acqua a via Bessi nel tratto tra via Morelli e via Gabbrielli. In questo tratto la situazione tornerà a normalizzarsi con la fine dell’intervento di riparazione previsto nel pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro sta creando loro.

Fonte: Publiacqua

Tutte le notizie di Scandicci