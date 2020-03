IoInOspedale #TuACasa, striscione e video dalle Scotte di Siena

«Noi siamo la vostra salvezza, voi la nostra. Restate a casa». Questo il messaggio scritto sullo striscione preparato dai professionisti della Terapia Intensiva Neurochirurgica dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena e ben visibile sul lotto 2, tra le finestre che si affacciano verso la città. Un messaggio rivolto a tutti i cittadini per ricordare di rispettare le regole, stare a casa, venire in ospedale solo per effettiva necessità ed urgenza, e adottare comportamenti responsabili al fine di contenere il contagio da COVID-19. I professionisti dell’ospedale aderiscono alla campagna #IoInOspedale e #TuACasa, per far sentire la loro vicinanza ai cittadini e collaborare, gli uni con gli altri.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa

