Italia Bellissima, il docu-film della fiorentina Castiglioni su YouTube

Andrà in prima visione sul canale YouTube del nostro giornale, C'è un'Italia Bellissima, il docu-film diretto dalla nostra giornalista videomaker Costanza Castiglioni, che racconta il viaggio di Barbara Cassioli, operatrice sociale di Bologna, attraverso luoghi e persone che ogni giorno danno il loro contributo per il nostro Bel Paese.

Il docu-film, la cui colonna sonora è firmata da Eugenio Bennato, è stato realizzato grazie al contributo di una campagna crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, e sarà trasmesso in una Premiere YouTube alle 00.00 di Sabato 21 marzo fino alle 23.59 di Domenica 22 marzo.

"Sono giorni strani, di pausa forzata per tanti e di dolore per molti - scrivono Barbara Cassioli e Costanza Castiglioni presentando l'iniziativa sui loro canali social - Proprio in questo periodo, accanto alla fatica e alla preoccupazione, stiamo osservando un proliferare di idee, proposte, modalità per sentirci vicini anche quando siamo fisicamente lontani. Noi vogliamo contribuire con il nostro piccolo dono a questo rinnovato senso di comunità, seppur virtuale. Non ci possiamo muovere, ma vi proponiamo di viaggiare, con noi, nei meandri di quest'Italia bellissima perchè ora, più che mai, stare nella luce è fondamentale".

C'è Un'Italia Bellissima nasce dal viaggio di Barbara, da Livergnano (BO) a Lampedusa - senza soldi - alla ricerca di forme di vita comunitaria e storie di cambiamento, finanziando Mediterranea Saving Humans.

E' diretto da Costanza Castiglioni, giornalista, videomaker "e soprattutto - spiega Barbara - donna dagli occhi curiosi e vispi in cerca di storie per narrare un paese virtuoso".

"Abbiamo deciso di caricare online il docu-film per tutto il weekend del 21 e 22 marzo 2020 - spiegano - e sarà a disposizione di tutte e di tutti".

Tutte le notizie di Firenze