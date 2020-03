Lavori Firenze, nuovi allacci idrici in programma

Nuovi allacci alla rete idrica in via Sant’Ilario in Colombaia e via del del Campo di Arrigo, ripristini in via Toselli e via Doni. Sono solo alcuni degli interventi in programma ad oggi dalla prossima settimana sulle strade cittadine con provvedimenti di circolazione.

Ecco gli interventi principali.

Via Silvani: da lunedì 23 marzo inizieranno i lavori di posa di fibre ottiche. Saranno istituti restringimenti di carreggiata all’altezza di via Monna Data. Stesso provvedimento anche in via dei Buondelmonti (anche senso unico alternato) e via Monna Data. Termine previsto 17 aprile.

Via Catalani: da lunedì 23 marzo sono in programma i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria. La strada sarà chiusa tra via Landini e viale Redi fino al 27 marzo.

Via Sant’Ilario a Colombaia: anche in questo caso si tratta di un nuovo allaccio alla rete idrica. Da lunedì 23 fino fino al 27 marzo sarà in vigore un divieto di transito tra via Senese e via delle Campora.

Via Bolognese: per lavori di manutenzione straordinaria da lunedì 23 marzo saranno istituiti un restringimento di carreggiata, un senso unico alternato e divieti di sosta nel tratto compreso fra via della Lastra al numero civico 275.

Via della Loggetta: per lavori edili lunedì 23 marzo dalle 7 alle 19 sarà chiuso il tratto tra via Aretina e il sottopasso ferroviario.

Via della Spada: per effettuare il controllo di un tetto lunedì 23 marzo dalle 9 alle 19 la strada sarà chiusa nel tratto via del Moro-piazza degli Ottaviani. Divieto di transito anche in via del Moro tra via della Spada e via dei Palchetti mentre nel tratto da via dei Palchetti a piazza Goldoni sarà istituito un senso unico verso la piazza.

Piazza Baldinucci-via del Romito: lunedì 23 e martedì 24 marzo sono in programma operazioni di monitoraggio e manutenzione di monumenti cittadini. In orario 8-18 nella piazza sarà in vigore un divieto di transito (tra via del Romito al numero civico 6) mentre in via del Romito scatterà un restringimento di carreggiata (tra la piazza e il numero civico 10).

Via della Scala: saranno effettuati di notte le operazioni di sollevamento di condizionatori. Lunedì 23 marzo in orario 1.30-5.30 sarà chiuso il tratto da via dell’Albero a via degli Orti Oricellari mentre via dell’Albero scatterà il senso unico verso via Palazzuolo. Replica lunedì 30 marzo.

Via Viviani: da martedì 24 marzo saranno effettuati lavori sulla facciata di un edificio. Fino al 27 marzo sarà in vigore un divieto di transito nel tratto da via di San Leonardo a via del Pian dei Giullari.

Via della Caldaie: mercoledì 25 marzo saranno effettuati alcuni lavori con piattaforma aerea. Dalle 9 alle 19 sarà chiuso il tratto da via del Campuccio a via della Chiesa.

Via del Giglio: per lavori con piattaforma aerea da giovedì 26 la strada sarà chiusa da via dell’Alloro a via Panzani. Il provvedimento sarà in vigore fino al 29 marzo in orario 21-6.

Via Mattioli: per lavori edili da giovedì 26 marzo il tratto via Galeno-via Spallanzani sarà chiuso. Termine previsto 10 aprile.

Via Ricasoli: la strada sarà chiusa dalle 21 di giovedì 26 alle 6 di venerdì 27 marzo per il sollevamento di macchinario con autogru. Il tratto interessato è quello da via degli Alfani a via dei Pucci.

Via del Campo di Arrigo: inizieranno mercoledì 25 marzo i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Previsti un restringimento di carreggiata con un senso unico in direzione di via del Pratellino. I lavori si concluderanno il 27 marzo.

Via Toselli-via Boccherini: per ripristini dopo lavori di sottoservizi mercoledì 25 marzo saranno istituiti diverti di sosta e restringimenti di carreggiata in via Torselli (tra il numero civico 131/H a via Luigi Boccherini) e via Boccherini (tra il numero civico 5/A a via Tosellio). Termine previsto 11 aprile.

Via Doni: sempre per ripristini definitivi a seguito di lavori sui sottoservizi da giovedì 26 marzo saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti di carreggiata dal numero civico 41R a via Maragliano.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze