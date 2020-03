Sanificazione a Ponsacco, seconda parte in due giorni

Domani, lunedì 23 Marzo, a partire dalle ore 14.00 procederemo con il secondo intervento di sanificazione di strade, piazze, marciapiedi e arredo urbano su tutto il territorio di Ponsacco, incluse le frazioni di Val di Cava e Le Melorie. Saranno usate lance a pressione e personale a terra. Avrà una durata maggiore del primo intervento e dunque sarà suddiviso in due giornate. La prima sarà appunto domani pomeriggio e durerà circa 6 ore. Il servizio proseguirà nella giornata di martedì fino alla completata copertura del territorio. I volontari dell'Associazione Vab Ponsacco seguiranno le operazioni a supporto del loro corretto svolgimento. Non è necessario spostare le auto parcheggiate in strada.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa

