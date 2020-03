Sostegno psicologico via telefono dalle Farmacie Comunali Pistoiesi

A causa dell'emergenza per il diffondersi del virus COVID-19, nelle scorse settimane era strato sospeso il servizio di consulenza psicologica, attivo nelle Farmacie Comunali Pistoiesi fin dal 2010.

A supporto dei cittadini che stanno subendo tantissime restrizioni nella vita quotidiana, Far.com ha riavviato questo sportello di assistenza, in modalità telefonica: un aiuto oggi più importante che mai per chi si trova in condizioni di disagio. Il servizio è curato dalla Psicologa Beatrice De Biasi, da anni al fianco di Far.com.

Il servizio di sostegno telefonico è gratuito, e verrà svolto dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 19. La dottoressa sarà reperibile al numero 333 2521284. Il servizio - Afferma l'amministratore unico di Farcom Alessio Poli - è quanto mai importante in un momento dove paure, angosce, dubbi e ansie si fanno sentire più forti per lo stravolgimento della vita quotidiana e per l'improvvisa mancanza di interazioni sociali, conseguenza drammatica dall'emergenza in corso. Per questo si è ritenuto importante agire rapidamente anche su questo fronte._

Fonte: Farmacie Comunali Pistoiesi

