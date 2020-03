Ambulatorio per sostegno allo stress a sanitari al lavoro nell'emergenza coronavirus

È attivo da oggi un ambulatorio specialistico per sostenere gli operatori sanitari e sociali dei servizi territoriali dell’Azienda Sanitaria, impegnati, in questo periodo, ad affrontare situazioni di emergenza con elevati livelli di stress emotivo.

I motivi principali di stress che riguardano la pandemia in corso, spiega Giuseppe Cardamone, direttore dell’Unità funzionale salute mentale adulti – riguardano la preoccupazione per il mantenimento dello stato di salute di noi stessi e dei nostri cari , il cambio radicale della routine quotidiana e del nostro stile di vita, la sensazione di imprevedibilità, la continua tensione nell’operare in un ambiente potenzialmente pericoloso per il rischio di contaminazione. Da queste motivazioni è nata l’idea di organizzare un servizio specialistico di salute mentale. L’ambulatorio è dedicato agli operatori sanitari e socio - sanitari che lavorano nei servizi territoriali (medici di famiglia, medici del territorio, operatori delle RSA, operatori di strutture residenziali, assistenti sociali ecc…). Ha la funzione di prevenire e trattare eventuali quadri clinici emotivi e di sostenere gli operatori che quotidianamente si confrontano con l’attuale emergenza Covid-2019.

Il servizio offre visite specialistiche e colloqui clinici telefonici con una linea dedicata. E’ possibile accedere direttamente per un colloquio psichiatrico/ psicologico presso il Centro di salute Mentale di Prato o contattare il Centro per un supporto telefonico.

L’ambulatorio è garantito dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15; il sabato dalle 10 alle 12. Sarà a disposizione un medico psichiatra e uno psicologo del Centro Salute Mentale.Il progetto per realizzare questo intervento di sostegno è stato predisposto dal dottor Giuseppe Cardamone, dal dottor Francesco Raimondi e dalla dottoressa Felicia Di Francisca.

“Ringrazio i colleghi del Centro Salute Mentale – sottolinea Lorena Paganelli, direttore zona distretto area pratese, l’intervento proposto è importante e può aiutare quanti di noi in questo momento vivono situazioni di stress e disagio. Un grazie particolare a tutti gli operatori, che si impegnano quotidianamente per garantire, fra le mille difficoltà, il presidio del proprio servizio.”

Fonte: Asl Toscana Centro

