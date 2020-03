Appello al Comune di Firenze contro il taglio degli alberi

Il Comitato Libertà Toscana, Libera Firenze e la Costituente Libera Toscana, hanno trasmesso al comune di Firenze un appello per fermare immediatamente il taglio degli alberi in città.

Un appello che sta avendo molte adesioni dal mondo degli ambientalisti e non solo, considerando la situazione di emergenza sanitaria coronavirus.

Per la tutela degli operai delle ditte esternalizzate, costretti a lavorare in condizioni di rischio per la propria salute e per chi sta loro vicino, per la salute dei cittadini di Firenze che si vedono privare dei loro preziosi alberi.

Al Sindaco di Firenze

A sua eccellenza la Signora Prefetto di Firenze

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

Buongiorno e buona festa di San Giuseppe.

Perché resti agli atti, Libera Firenze e il Comitato Libertà Toscana – Costituente Libera Toscana, rilanciano l’appello di tanti ambientalisti fiorentini, per chiedere una moratoria immediata del taglio degli alberi adulti di Firenze, che sta avvenendo in dispregio delle normative e della gravità del momento che stiamo vivendo con l’emergenza “coronavirus”.

Proprio in questo momento così difficile le persone devono essere lasciate tranquille a casa.

Non possono essere costrette a sentire il rumore delle motoseghe che vanno a pieno ritmo in tutti i quartieri della città abbattendo gli alberi che sono il simbolo stesso della vita.

Tuteliamo la salute degli operai delle ditte esternalizzate, costrette a lavorare in condizioni di rischio per situazioni che non sono di immediata emergenza.

Tuteliamo i cittadini ignari dei cartelli di divieto di sosta posti nei tratti in cui hanno la macchina, posti il giorno prima per il giorno dopo.

Tuteliamo il periodo della nidificazione nel quale siamo entrati, come la legge nazionale obbliga e che non viene rispettata!

I cittadini residenti devono avere la possibilità di esercitare il diritto di richiedere le schede tecniche e le VTA degli alberi in abbattimento e ciòviene loro negato, ovviamente, viste le condizioni eccezionali in cui i cittadini e l’amministrazione comunale sono: nessuno può uscire e gli uffici sono tutti chiusi.

Sospendiamo la follia di voler sostituire gli alberi adulti della città con alberelli che faticheranno a crescere, date le mutate condizioni climatiche e le estati sempre più lunghe e torride.

Gli alberi sono un bene comune di primaria ed essenziale importanza, soprattutto i pini che, non a caso, circondavano i sanatori e gli ospedali a causa delle loro proprietà altamente terapeutiche e benefiche contro le infezioni virali delle basse vie respiratorie e le affezioni bronco polmonari.

In questo momento fermiamo la strage degli alberi!

Da Settignano e da Fiesole si vede scomparire ogni giorno il verde della nostra città.

Questo crea una situazione di grande malessere e tristezza nei cittadini residenti, con il conseguente e prevedibile crollo delle difese immunitarie.

Stringiamoci ai nostri alberi che più di ogni altro sono il simbolo del nostro paese, i pini domestici (Pinus pinea, detta italica), che tutto il mondo ammira e che costituiscono l’identità culturale e paesaggistica dei nostri territori.

Gli alberi per la loro stessa bellezza e per l’ossigeno essenziale che producono per la vita di ciascuno di noi, sono in questo momento, i migliori alleati per la nostra guarigione.

CHIEDIAMO UN RIPENSAMENTO IMMEDIATO E URGENTE!

