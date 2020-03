Esce e sull'autocertificazione scrive "Bevo un caffè con gli amici", denunciato

Un 40enne è stato denunciato a Pistoia perché uscito di casa per andare da degli amici. Sull'autocertificazione aveva scritto che la comprovata necessità era appunto "andare a bere un caffè da alcuni amici". Ovviamente in piena emergenza Coronavirus non è possibile fare qualcosa del genere.

Il fatto è avvenuto verso le 23 di ieri, domenica 22 marzo, vicino a Porta San Marco. I carabinieri sono intervenuti in un condominio e da un appartamento arrivavano urla e schiamazzi. L'uomo succitato era andato a trovare una coppia di amici e aveva una autocertificazione particolare. I tre erano a un tavolo a giocare a carte, bevendo alcolici.

Subito è scattata la denuncia per il 'terzo incomodo', che risiede non molto lontano, a circa 500 metri, vicino piazza Duomo.

Tutte le notizie di Pistoia