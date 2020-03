Sulle panchine in piazza a bere birra, denunciati tre giovani

Erano seduti sulle panchine a bere birra, per questo tre giovani sono stati denunciati dalla polizia a Firenze. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio in piazza della Madonna della Neve, gli agenti sono arrivati su segnalazione di alcuni residenti. I tre, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, dovranno rispondere del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, per non aver rispettato il decreto governativo varato per l'emergenza coronavirus che vieta di uscire di casa se non per comprovata necessità.

