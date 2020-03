Cantieri comunali a Montelupo, proseguiranno solo i lavori per il crollo di via Marconi

I cantieri comunali a Montelupo Fiorentino attualmente attivi sono tre: la realizzazione della pista ciclabile con l’attraversamento sulla Pesa; la realizzazione del secondo lotto della Margherita Hack e la sistemazione del muro di via Marconi.

L’amministrazione comunale ha deciso di interrompere i cantieri di realizzazione della scuola e della pista ciclabile entro mercoledì come previsto dal decreto.

Questi due giorni saranno utilizzati per la sistemazione e la messa in sicurezza del cantiere in modo che possano riprendere in tutta tranquillità dal 6 aprile, come previsto da decreto.

Proseguirà, invece, il cantiere per la sistemazione del muro di via Marconi in ragione del fatto che si tratta di un intervento di messa in sicurezza avviato con somma urgenza e che è necessario completarlo quanto prima.

Ovviamente tutti i lavoratori opereranno in condizione di sicurezza come previsto dal DPCM.

«Abbiamo operato questa scelta contemperando due fattori: la sicurezza dei lavoratori e la sicurezza della comunità. Mentre possiamo sospendere gli interventi che riguardano la pista ciclabile e la scuola, i lavori di sistemazione del muro sono urgenti e servono a garantire la sicurezza della città. Sarà nostra premura assicurarci che chi lavora lo faccia con le adeguate protezioni», afferma il sindaco Paolo Masetti.

