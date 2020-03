Castelfranco, raccolta multimateriale porta a porta garantita

Il Comune di Castelfranco di Sotto comunica che grazie ad un accordo provvisorio tra Geofor e Consorzi di Riciclo di trattamento e conferimento del multimateriale, il servizio di raccolta porta a porta di rifiuti multimateriale di domani martedì 24 marzo potrà svolgersi regolarmente.

Il servizio potrà tuttavia riscontrare qualche rallentamento dovuto alla ridotta capacità operativa della piattaforma di ricezione, causata dalla riduzione di personale per l'emergenza Coronavirus, e dalla ridotta capacità operativa di Geofor.

Tutti i Sindaci del territorio sono impegnati affinché in questa situazione di emergenza possa svolgersi regolarmente il servizio di raccolta porta a porta.

“Abbiamo ricevuto una nota ufficiale di questa modifica del servizio di raccolta porta a porta in tarda serata – ha commentato il sindaco Gabriele Toti - . Invitiamo tutti i cittadini a compiere uno sforzo di comprensione e a prendere atto della situazione di emergenza che sta mettendo in difficoltà diversi livelli della nostra società. Ci scusiamo per il poco preavviso rispetto al sevizio”.

Si informa inoltre che resta per ora confermata la sospensione del ritiro della carta prevista per mercoledì 25 marzo.

Fonte: Ufficio Stampa

