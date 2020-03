Coronavirus, Cascina accantona 50mila euro per servizi d'emergenza ai cittadini

Il Comune di Cascina, dopo aver spostato le scadenze di Tari e Cosap a favore di famiglie, imprese e lavoratori, mette in campo un altro provvedimento finanziario volto all’utilizzo di mezzi, strategie e persone per arginare il contagio da coronavirus.

“A fronte del momento di grave emergenza sanitaria – afferma il sindaco f.f. Dario Rollo con delega al bilancio - la Giunta comunale di Cascina si è riunita per deliberare un prelevamento dal fondo di riserva del bilancio per 50.000 euro da destinare agli interventi legati alle misure di contenimento del Covid-19. In particolare la somma stanziata servirà per l’acquisto di beni e servizi necessari ad affrontare l’emergenza, alcuni dei quali già acquistati o avviati.

Si continuerà il servizio di sanificazione, già avviato la scorsa settimana, delle strade e piazze in città, dei locali negli edifici comunali, delle scuole e palestre. Si farà fronte ad altri servizi quali ad esempio l’attività di assistenza ai cittadini impossibilitati ad uscire di casa in quanto in quarantena o per altri motivi sanitari, nonché per l’acquisto di dispositivi come prescritto dal dpcm (mascherine e igienizzanti) e attività comunicativa. Si intensificheranno le attività di vigilanza e presidio sul territorio per promuovere e sollecitare la corretta osservanza delle buone pratiche da parte delle attività produttive e del commercio.

Ogni tipologia di spesa legata all’emergenza sarà imputata sul capitolo di spesa creato per l’occorrenza in maniera da non intaccare i capitoli di spesa ordinari e necessari per il proseguo dei servizi dell’anno in corso. Infatti, in fase di predisposizione di bilancio previsionale 2020/2022, approvato dal consiglio comunale lo scorso dicembre, si era creato un fondo di riserva più elevato rispetto al passato proprio per affrontare situazioni di emergenza che si sarebbero potute verificare durante l’anno. La serietà, la prudenza e coerenza sempre utilizzata nella gestione delle risorse dell’ente ci permette oggi di poter dare risposte concrete ai nostri concittadini e guardare il futuro con speranza e ottimismo. Andrà tutto bene - conclude Rollo.

Fonte: Comune di Cascina

