Ieri, domenica 22 marzo, un uomo di Pistoia è stato arrestato. Era sottoposto ai domiciliari per furto e ricettazione, ma è stato trovato fuori dalla sua abitazione dai carabinieri. Doppio reato, dunque: sia la violazione dei domiciliari, sia quella del Dpcm che impone di rimanere a casa se non per casi di comprovata necessità.

