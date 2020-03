Coronavirus, donazione di 3mila mascherine a Fucecchio

È uno degli oggetti simbolo dell’emergenza legata al coronavirus. Di mascherine per proteggere e proteggersi c’è sempre più bisogno in Italia, soprattutto nelle strutture sanitarie e in quelle assistenziali. Il Comune di Fucecchio in questi giorni ne sta ricevendo molte da associazioni e cittadini generosi. L’ultima donazione in ordine di tempo è quella fatta dalla R.M. Shoes, un’azienda del settore calzaturiero. Una donazione veramente significativa visto che le mascherine recapitate dai titolari dell’azienda in municipio a Fucecchio sono state ben 3mila. Una catena solidale che non si ferma quella a cui stanno aderendo associazioni, aziende e cittadini della zona.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio