Coronavirus in Svizzera, la testimonianza della Toscana Teuta dal Canton Glarona

Stesse misure di prevenzione per un'emergenza che accomuna quasi tutto il mondo. Il coronavirus ha portato l’Italia e la maggior parte degli stati ad attuare restrizioni volte al bene di tutti. Anche nella confinante Svizzera la storia si ripete e a raccontarlo è Teuta.

Teuta Salii è una ragazza Toscana di 24 anni, originaria della Macedonia. Si è trasferita in Svizzera per lavoro a settembre 2019 e al momento è pasticcera in un ristorante. Teuta proviene dalla piccola Montefoscoli, un paese nel Comune di Palaia e adesso risiede nel Canton Glarona. Anche nello stato della precisione che spacca il minuto e del cioccolato, l’emergenza coronavirus ha portato, giorno per giorno, a cambiamenti sempre più radicali. Teuta ha vissuto prima il cambiamento nel suo ristorante con la riduzione dei posti ad un massimo di 50, compresi i dipendenti, poi lo ha visto chiudere e adesso si trova a casa fino al 19 aprile. “Da lunedì sono state chiuse tutte le attività – ha raccontato. I supermercati restano aperti attuando le regole di distanza tra i clienti. Anche bar e ristoranti sono chiusi, solo quelli che effettuano consegne a domicilio continuano ad essere attivi. Riguardo ai trasporti sono rimasti solo i treni garantiti: le porte si aprono da sole senza dover premere il pulsante”.

Ad oggi, lunedì 23 marzo 2020, in Svizzera risultano chiusi oltre alle attività commerciali, anche le scuole e tutti i luoghi di aggregazione come parchi, cinema e teatri.

“C’è sempre meno gente in giro, le città sono sempre più desolate. Iniziano anche qui, come è successo in Italia, a svuotarsi i supermercati. Le persone comprano sempre di più e ogni giorno che passa mancano i prodotti come la farina, diventata introvabile. Più la gente ha paura e più corre a fare le scorte”. Seguendo il copione italiano e non solo, anche nel cantone di Teuta e in tutta la Svizzera i cittadini possono uscire per le situazioni di necessità. “Il Consiglio Federale, venerdì 20 marzo, ha esortato la popolazione a restare a casa. Inoltre – ha continuato – sono vietati gli assembramenti di più di cinque persone nello spazio pubblico e deve essere mantenuta la distanza di due metri. Chi non rispetta queste regole viene multato, infatti vedo la polizia controllare sempre di più nella mia città”. “Questa è la soluzione migliore per far sì che questo virus si fermi”.

Adesso che l’Italia si trova al secondo posto mondiale per i contagi da coronavirus, come siamo visti all’estero?

“Sono circolate voci come ‘ce l’avete portato voi’, ma erano più ironiche che accusatorie. Penso che non ci sia da fare molti paragoni, ormai tutto il mondo è investito da questo problema. Anzi, la Svizzera sta prendendo esempio dall’Italia per come ha reagito e ha affrontato la situazione. Tutti rimangono molto sorpresi qui per quanto siano forti gli italiani”.

Come vedi ciò che sta accadendo in Italia ora che sei lontana?

“Vorrei essere lì in questo momento insieme alla mia famiglia a Montefoscoli. Non riesco a credere che il virus abbia assunto questa portata. Anche in Nord Macedonia, che è il mio paese d’origine, sono state attuate misure di contenimento come la chiusura dei negozi”.

Teuta adesso rimarrà a casa da lavoro e resterà, come tutti noi, tra le sue quattro mura nel Canton Glarona per superare questa emergenza. E se continuiamo a ripeterci in Italia che ‘andrà tutto bene’, la 24enne ci risponde nella sua lingua madre e fa risuonare l’eco della sua voce tra le montagne di Heidi del suo augurio più grande, quello della fine di questa epidemia e del poter riabbracciare presto la sua famiglia e i suoi affetti: “Kit do shkoje majr”.

I dati

Oggi, lunedì 23 marzo 2020, in Svizzera sono 7.724 i casi positivi da coronavirus. I casi attivi 7.495 e i decessi 98.

Coronavirus, il timore e le testimonianze dei toscani all'estero

Coronavirus in Francia, la testimonianza dell'ex toscana Bernardetta: "Tout ira bien"

Coronavirus, il déjà vu di Camilla Fatticcioni dalla Cina all’Italia

Coronavirus a Londra, la testimonianza della toscana Benedetta: "Everything will be alright”

Margherita Cecchin

Tutte le notizie di Palaia