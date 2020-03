Coronavirus, dalla Polisportiva Avane 1050 mascherine per l'ospedale

Empoli è solidale, anche lo sport. La Polisportiva Avane ha investito quattromila euro per acquistare 1050 mascherine chirurgiche da donare al reparto di rianimazione dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli.

"In un momento di grandi difficoltà come questo, il poter fare un tale gesto di solidarietà ci riempie enormemente di soddisfazione e vogliamo assolutamente sottolineare che il merito è di tutte le persone che dedicano buona parte del loro tempo libero per la Polisportiva, di tutti i nostri ragazzi, delle loro famiglie e di tutti gli amici che ci sostengono partecipando alle nostre solite cene" scrivono dalla Polisportiva.

