Coronavirus, Var Group inclusa tra le attività essenziali

Con la firma del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diventano operative, oggi, nuove e più stringenti misure di contenimento dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus. Molte filiere produttive stanno, in queste ore, bloccando le proprie attività, mentre le imprese che ne hanno la possibilità stanno abbracciando la scelta del lavoro agile. Proprio per accompagnare queste aziende nel passaggio ormai obbligato allo smart working, il DPCM ha incluso l’attività svolta da Var Group tra quelle essenziali per il Paese.

Tra i più importanti provider di servizi e soluzioni ICT per le imprese italiane e parte del gruppo SeSa S.p.a, quotato nel segmento Star di Borsa Italiana, Var Group continuerà a mantenere operativi i servizi essenziali del Data Center, del Security Operation Center, del Network Operation Center e dell’Help Desk. Avendo, inoltre, adottato in maniera tempestiva lo smart working per i propri dipendenti, Var Group è in grado di assicurare continuità lungo tutta la propria catena del valore: dal supporto consulenziale a quello operativo e tecnologico, le imprese italiane possono contare su un partner capace di supportarle in un momento in cui l’infrastruttura tecnologica diventa un asset vitale per la sopravvivenza stessa del business.

Fin dalla prima ora di questa drammatica emergenza, Var Group ha infatti attivato tutte le misure per continuare ad essere al fianco dei propri clienti, anche direttamente on site, nel rispetto di normative sempre più rigorose per il contenimento della pandemia.

“La sicurezza delle oltre 2.000 persone che lavorano in Var Group è sempre stato il nostro principale pensiero: fin dal primo caso di positività al virus in Italia, abbiamo adottato in modo progressivo lo smart working” – commenta Francesca Moriani, CEO di Var Group – “Proprio questa attenzione nei confronti delle persone ci ha consentito, in maniera straordinariamente efficace, di mantenere inalterati i nostri servizi e la nostra attività. E ci permette, oggi, di rispondere alla chiamata del Governo, che ci vuole tra le imprese attive, su cui ricade la responsabilità e l’onore di supportare il Paese. Da tutti i comparti produttivi ci giungono continue richieste di intervento, con un incremento medio del 70%: consapevoli del ruolo di cui siamo investiti, continueremo a garantire impegno e passione per contribuire alla gestione di questa grave congiuntura”.

Fonte: Var Group

Tutte le notizie di Empoli