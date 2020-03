Coronavirus, vietata vendita diretta di mascherine a Cecina: "Le distribuirà gratuitamente la Protezione civile"

La Protezione Civile di Cecina sta provvedendo alla distribuzione delle mascherine nel Comune. Si ricorda che anche se si utilizzano mascherine, è obbligatorio rispettare le disposizioni sugli spostamenti, sulle distanze di sicurezza e sugli accorgimenti igienici. Il sindaco Samuele Lippi ha inoltre firmato un'ordinanza che vieta la vendita di Dpi (mascherine chirurgiche, ffp2 e ffp3 o loro equivalenti). Ogni attività commerciale o artigianale è tenuta a comunicare all'Unità di Crisi del Comune il numero e la tipologia di dpi di cui sono in possesso in modo che la protezione civile li possa ritirare e provvedere alla loro distribuzione gratuita sul territorio. "In un momento di emergenza come questo non è tollerabile alcuna speculazione su presidi così importanti", spiega il primo cittadino in un post su Facebook.

