Forte vento nel Pisano: tetti scoperchiati e piante cadute

A causa del forte vento nel Pisano ci sono stati una decina di interventi da parte dei vigili del fuoco. A Riglione di Pisa, in via Gemignani, è stata rimossa una parte della copertura di un tetto costituita principalmente da carta catramata e materiale isolante con il supporto dell’autoscala e del personale speleo alpinistico fluviale SAF.

Un altro intervento della stessa natura è stato fatto a Pappiana del Comune di San Giuliano terme in via Lenin dove un’auto ha riportato danni a seguito della caduta della carta catramata di copertura del tetto di un garage. Sempre nel comune di San Giuliano via Vittorio una pianta è cascato sui cavi Enel senza però recare di servizi all’erogazione dell’energia elettrica.

Un altro albero è caduto sulla strada in via del castello in località Filettole Comune di Vecchiano bloccando la viabilità. Non ci sono stati danni a persone.

Tutte le notizie di Pisa