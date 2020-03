Il Comune di Lamporecchio informa: "Ecco come rimanere collegati"

In questi giorni tutto il Paese si è dovuto fermare, per cercare di contrastare il diffondersi del virus Covid-19. Tante sono le informazioni che, in questa era figlia della più moderna tecnologia, arrivano da ogni parte. Spesso da canali non ufficiali, fuorvianti, che altro non fanno che rendere ancora più difficile la chiara comprensione di quello che sta accadendo nel mondo intorno a noi. Per questo vi chiediamo di seguire solo canali certi e ufficiali.

Per quanto concerne il nostro Comune, ogni giorno il Sindaco riporta pubblicamente informazioni precise e puntuali sia sulla situazione dei contagi nel nostro Comune che sulla situazione coronavirus in generale e quotidianamente l'Ente informa la cittadinanza su varie notizie utili per affrontare questa emergenza. L'Amministrazione Comunale vuole ricordare, con questo comunicato, tutti quelli che sono i canali attualmente attivi ed ufficiali, che potete consultare per restare costantemente aggiornati.

→ Sito internet Comune di Lamporecchio: www.comune.lamporecchio.pt.it

→ Pagina Facebook: Comune di Lamporecchio

→ Pagina Facebook Sindaco: Alessio Torrigiani

→ Applicazione per PC e smartphone: ComuniCare, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store

Ogni sera, orientativamente alle 20:30, il Sindaco Torrigiani darà le informazioni tramite la sua pagina Facebook. Informazioni che saranno subito dopo visibili anche su tutti gli altri canali sopra indicati.

Ricordiamo a tutta la cittadinanza l'importanza e l'obbligatorietà di rispettare le regole imposte dai Decreti nazionali, primo fra tutti restare in casa e ridurre, al minimo indispensabile, le uscite ed i contatti con altre persone.

Fonte: Comune di Lamporecchio

