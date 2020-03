iostoconlabellezza, nasce a Prato il gruppo social che fornisce nozioni su valorizzazione dell’immagine e dell'autostima

In questi giorni di quarantena fioriscono sul web decine di iniziative per aiutare chi resta a casa a trascorrere il tempo imparando qualcosa di nuovo e informandosi. La dottoressa Giada Baldini, ingegnere di bellezza – titolo da lei coniato - fa esattamente questo di lavoro: da oltre 10 anni si occupa di far rifiorire la bellezza delle donne contemporanee, insegnando loro a gestire la propria femminilità e bellezza con approcci efficaci, veloci, senza controindicazioni e, perché no, anche divertenti e rivoluzionari.

#iostoconlabellezza è il nome del gruppo Facebook nato in questi giorni dove, grazie al contributo della dottoressa Baldini e di altri professionisti del settore beauty , si possono imparare nuove cose: dalla corretta percezione della propria femminilità, ai parametri da valutare ogni volta che ci troviamo a scegliere che cosa indossare e come truccarci, a cosa scegliere nel parco tendenze e moda della stagione in corso, per evitare di fare acquisti compulsivi. Attraverso delle dirette Facebook e dei pratici consigli, la dottoressa Giada Baldini offre spunti e suggerimenti per aiutare chi in questi giorni resta a casa, a trovare una nuova routine che faccia leva sul benessere e sull’autostima.

“Lo faccio per tenere alto l’umore e l’energia positiva – spiega la dottoressa Baldini – e per evitare l’abbrutimento. Purtroppo, in questa situazione il pigiama diventa un grande amico e questo, noi donne contemporanee, non ce lo possiamo permettere. Quella del gruppo è un’idea che si fonda sulla condivisione di consigli altamente professionali, trattando argomenti utili a tutte le donne che vogliono continuare a lavorare sul proprio sex appeal anche se in questo stato di clausura forzata. E’ un modo per scacciare il malumore e la tristezza – aggiunge - che sono devi veri scivoli verso la depressione e la mancanza di autostima. Siamo tutti preoccupati in questi giorni e questo è il mio piccolo contributo per consentire di staccare un po’ dalla quotidianità e regalarsi un momento per imparare a prendersi cura di sé, divertendosi. Un’iniziativa che, in un momento di isolamento come questo, può aiutarci moltissimo a stare meglio con noi stesse”.

“Sembra una cosa apparentemente banale, forse strana – conclude - ma non lo è affatto considerando che la maggior parte di noi donne possiede insicurezze, dubbi, convinzioni e cattive abitudini che di certo non ci aiutano nella gestione del nostro benessere quotidiano”.

Quello applicato dalla dottoressa Baldini è un metodo da lei creato (metodo Baldini) di natura multidisciplinare e con basi scientifiche, in cui il gusto personale di ogni donna si fonde in una sinfonia perfetta grazie a preziose, precise ed efficaci regole da seguire durante la vita quotidiana. Per partecipare alle iniziative di #iostoconlabellezza basta iscriversi al gruppo Facebook: ogni giorno le dirette e i consigli professionali aiuteranno a trascorrere un’ora all’insegna del benessere e della cura di sé.

