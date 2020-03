Iter mentis, continuano le attività a distanza

Iter mentis scrive ai soci: Come sapete, in questo particolare, difficile momento, tutte le nostre iniziative hanno subito uno stop. Non sappiamo ancora quando si potrà tornare a una vita 'normale' per come siamo abituati, forse si andrà per gradi, forse ci vorrà -giustamente- ancora tempo..

Siamo comunque a comunicare che la nostra associazione è presente e desideriamo aggiornarvi in merito alle varie iniziative.

Nell'ambito dell'assistenza scolastica e percorsi individuali ricordiamo che il nostro staff docenti/collaboratori/professionisti è tuttora disponibile per attività di formazione 'a distanza'. Grazie infatti ai moderni strumenti informatici e applicazioni utilizzabili via internet (skype, whatsapp etc.), sempre più di uso comune, sarà possibile realizzare formazione individuale a distanza e continuare ad offrire assistenza per varie tipologie di attività (per tutte le materie e per tutte le età...dalla semplice 'lezione scolastica' ad un supporto prolungato allo studio, revisione e traduzioni testi e molto altro!). Contattateci ai consueti recapiti per saperne di più!

Per quanto riguarda quindi gli altri settori:

CORSI DI GRUPPO - STAGE - LABORATORI

Come già comunicato ai diretti interessati tutte le attività sono in sospensione fino almeno al 3 aprile. Sarà nostra premura, non appena ci saranno delle novità aggiornare in merito tutti i partecipanti.

VISITE GUIDATE, GITE E VIAGGI

Ovviamente la programmazione è tutta in sospeso. Quando ci saranno le condizioni aggiorneremo il nostro sito e ne daremo comunicazione. E' possibile/probabile che per ovvie cause di forza maggiore, si debba provvedere ad un aggiornamento rispetto a quanto pubblicizzato fino ad oggi.

Un cordiale saluto

Lo staff di Iter Mentis

