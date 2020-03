Litigano mentre portano a passeggio il cane: 60enne minacciato e rapinato

Nonostante l'emergenza Coronavirus e la quarantena forzata, qualcuno trova il modo di litigare in strada con uno sconosciuto fino a rendere necessario l'intervento della polizia. È accaduto a Firenze nella giornata di ieri. Da quanto appreso un 60enne è stato minacciato e derubato da un giovane in via XX Settembre: entrambi stavano portando a passeggio il cane quando l'animale del giovane avrebbe avuto atteggiamenti aggressivi verso il cane del 60enne, da qui il litigio con quest'ultimo che invitava il giovane a far arretrare il suo cane. Il giovane avrebbe reagito strappandogli il telefono di mano e dandosi poi alla fuga. Il cellulare è stato ritrovato nella zona.

