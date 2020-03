Covid-19, parte un servizio di ascolto psicologico gratuito a distanza per i lucchesi

È partito questa mattina il nuovo servizio di aiuto psicologico gratuito telefonico aperto a tutti. Con il motto “Nessuno resta solo” l’amministrazione comunale offre un nuovo punto di ascolto per tutti quei cittadini provati dall’emergenza coronavirus che sentono ancora più messe in tensione le proprie fragilità e hanno bisogno di un aiuto per contenere e gestire le tante ansie scatenate da questa situazione così inedita per il nostro paese.

Il servizio è attivo il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18: telefonando al numero 0583 496283 risponderà direttamente uno psicologo. Il servizio organizzato dal Comune e dalla Protezione Civile di Lucca è possibile grazie all’adesione volontaria di un gruppo di professionisti che si sono messi a disposizione.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

