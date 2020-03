Muore 95enne ad Arezzo, i familiari chiedono agli amici un ricordo via mail

Una mail in ricordo della cara estinta. È la richiesta che i familiari di una 95enne deceduta in provincia di Arezzo hanno fatto ad amici e conoscenti nel necrologio, in cui hanno indicato un indirizzo email a cui inviare il ricordo .

Il necrologio è apparso su un quotidiano toscano, che annuncia la scomparsa della donna di 95 anni "Secondo le ultime disposizioni ministeriali", è scritto nel necrologio, la tumulazione avverrà in forma privata, "pertanto la famiglia chiede di lasciare un ricordo con parole e pensieri" a una mail che riporta il nome della donna scomparsa.

Tutte le notizie di Arezzo