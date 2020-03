Paolo Fresco dona 150mila euro alla Fondazione Santa Maria Nuova

Una donazione di 150mila Euro alla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus è stata fatta a titolo personale da Paolo Fresco, uno dei manager più importanti nell’Italia del dopoguerra, ex presidente di Fiat e General Electric, oggi presidente della Fondazione Fresco Parkinson Institute Italia Onlus con sede a Fiesole, nata da un gesto di amore e centro di ricerca sul Parkinson di livello internazionale.

La donazione per sostenere gli ospedali della Ausl Toscana centro impegnati nell’emergenza sanitaria, ha già consentito l’acquisto di 1 ecografo multifunzione per la diagnosi di emergenza, 2 laringoscopi e 4000 mascherine Ffp2 e in corso è l’acquisizione di 5 letti da terapia sub intensiva.

Un gesto di solidarietà a cui va la piena riconoscenza della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus. “Facciamo giungere il nostro sentitissimo grazie all’avvocato Paolo Fresco – dichiara Giancarlo Landini, presidente della Fondazione – perché in questo momento di grave emergenza la sua generosità consentirà all’Azienda sanitaria di sostenere le necessità degli operatori impegnati a fornire assistenza sanitaria e cure di emergenza su tutto il territorio della Toscana centrale. Grazie ancora con tutta la nostra riconoscenza”.

Fonte: Asl Toscana Centro

Tutte le notizie di Firenze