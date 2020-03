Presidi di Auxilium vanno a Lucca, Benini: "Chiarire l'accordo"

"Abbiamo saputo che sono stati spostati alcuni presidi di Auxilium Vitae, per allestire il reparto di terapia intensiva presso il vecchio Ospedale di Lucca. Inoltre per i prossimi giorni è previsto anche lo spostamento di alcuni letti.

Siamo consapevoli che in questo momento di difficoltà sia giusto che ognuno faccia la propria parte, e quindi che anche Volterra partecipi concedendo i propri presidi, soprattutto perché sappiamo che l'Auxilium è una delle strutture più fornite di materiale per allestire una terapia intensiva.

Quello che vorremmo fosse palesato da Asl, Regione e Sindaco Santi è l'accordo di garanzia (e di temporaneità) che è stato preso per questa occasione e questa fornitura.

È essenziale, proprio perché siamo in emergenza, che vengano prese le dovute precauzioni per garantire sia che l'attività di Auxilium possa continuare, sia per assicurare alla popolazione della Val di Cecina che siano presenti presidi che possano essere di aiuto per casi di emergenza locale. Non vorremmo doverci trovare di fronte, una volta finita l'emergenza, all'ennesimo caso di trasferimento di materiale da Volterra verso altri luoghi.

Infine vorremmo che fosse chiaro che, quegli stessi presidi che oggi vengono spostati da Auxilium a Lucca per allestire una terapia intensiva dedicata al Covid19, quando questi torneranno a Volterra, dovranno necessariamente essere ritenuti idonei a realizzare posti letto di terapia intensiva a Volterra, senza perdere ulteriore tempo con lunghi o eventuali studi di fattibilità.

Per questo non abbiamo abbassato la guardia neanche quando altri consideravano la "cooperazione" tra enti per terapia intensiva come risultato già ottenuto solo con la previsione di uno studio di fattibilità. Abbiamo continuato a vigilare sulle strutture, apprendendo, poi di questi trasferimenti.

Siamo orgogliosi che Volterra e Auxilium Vitae possano aiutare chi in questo momento ha bisogno, ma è altrettanto giusto che siano richieste idonee garanzie per salvaguardare la situazione attuale e futura dell'Ospedale di Volterra.

Per questo chiediamo cosa sia stato richiesto e sottoscritto".

Roberta Benini, Per Volterra

Tutte le notizie di Volterra