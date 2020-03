Coronavirus, raccolta fondi per l'ospedale di Fucecchio

La Round Table 76 San Miniato Fucecchio, ha messo in campo una campagna di crowdfunding sul sito gofundme.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Fucecchio, si pone l’obbiettivo di ripristinare, l’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, con lo scopo di renderlo operativo ed attrezzato per la Medicina generale, in modo tale che l'ospedale San Giuseppe di Empoli possa ospitare più posti letto per i soggetti affetti da Covid-19.

I fondi a raccolta conclusa verranno versati su un conto dedicato del Comune di Fucecchio al fine di veicolare la destinazione sui bisogni effettivi della struttura del San Pietro Igneo di Fucecchio, le ulteriori somme in eccedenza verranno devolute alla ASL Toscana Centro per potenziare la terapia Intensiva.

"Lo spirito di comunità in questo momento ci appartiene più che mai e questo gesto di sostegno delle nostre strutture ed a tutti coloro che vi operano vuole essere ancor di più un gesto di affetto e di appartenenza.

FACCIAMO LA NOSTRA PARTE, aiutiamoCi con un piccolo contributo.

Tutti noi, che amiamo il nostro territorio, dobbiamo fare la nostra parte: è sufficiente una piccola donazione per aiutare ad acquistare le attrezzature necessarie.

Se hai già donato, o non hai la possibilità di farlo, spargi la voce e condividi questo link a tutti i tuoi contatti."

Fonte: Ufficio stampa

