"Sconti per chi fa spesa consistente ed evita code": la proposta di Progetto Montespertoli

“Ringraziando la cooperativa e i volontari per lo sforzo che stanno mettendo in campo in questi giorni difficili, abbiamo scritto come gruppo consiliare una lettera in cui chiediamo, al fine di aiutare economicamente i cittadini di Montespertoli e di ridurre i rischi di contagio, l’applicazione di una scontistica riservata a chi fa una spesa consistente evitando di recarsi ogni giorno presso il punto vendita” così i consiglieri comunali di Progetto Montespertoli Macallè, Migliorini, Morelli, Guiducci e Sergi.

"Montespertoli è un paese di oltre 13mila abitanti, senza un esercizio alimentare di grande distribuzione. La limitazione alla circolazione che impedisce di uscire dal Comune anche solo per la spesa mette in difficoltà molte famiglie. Ci auguriamo che la prefettura autorizzi gli sconfinamenti a scopo di rifornimento alimentare. Una misura che aiuterebbe soprattutto i tanti residenti nelle frazioni" concludono i consiglieri.

OGGETTO: Richiesta applicazione scontistica alla clientela per emergenza COVID-19

Purtroppo da settimane stiamo vivendo questo impensabile drammatico momento davvero difficile per tutti, nessuno escluso e, per questo, vogliamo innanzitutto esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti per l'impegno quotidiano che state dimostrando nel fronteggiare questa emergenza. Ringraziamo tutta la cooperativa, i dipendenti e i volontari che ogni giorno si mettono a disposizione per far sì che i prodotti di prima necessità arrivino nelle nostre case.

Alla luce delle misure governative sempre più stringenti e della massiccia affluenza presso il Vostro punto vendita per il reperimento dei prodotti di sostentamento, siamo a chiedervi con questa lettera un ulteriore sforzo: l'applicazione di una scontistica da effettuare ai Vostri clienti per le spese superiori ai 50,00 euro, al fine di aiutare i nostri concittadini in questo momento di difficoltà non solo sanitaria ma anche economica e incoraggiarli a fare una spesa consistente e a non recarsi presso il Vostro negozio per acquisti di poco conto, al fine di limitare il più possibile il formarsi di lunghe code di attesa che purtroppo ampliano potenziali possibilità di contagio.

Sappiamo che lo sforzo che vi chiediamo non è cosa da poco, ma crediamo che mai come in questo momento dobbiamo essere tutti uniti nel fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.

Fiduciosi di un Vostro interessamento,

porgiamo i nostri Cordiali Saluti

Per Progetto Montespertoli

I Consiglieri Comunali

Niccolò Macallè, Carlo Guiducci, Andrea Migliorini, Luciana Morelli, Margherita Sergi

