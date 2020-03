Spaccio e patente straniera: arrestato 27enne

A Pisa i carabinieri hanno tratto in arresto un 27enne di nazionalità marocchina. All'uomo è stata notificata una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Pisa, per spaccio di stupefacenti. L’uomo, nel corso del controllo, esibiva ai Carabinieri una falsa attestazione di patente di guida straniera e, pertanto, è stato denunciato, mentre l’autovettura da egli posseduta è stata posta sotto sequestro. Arrestato, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

