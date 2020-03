Spazzatura e cane a spasso, denunciate due amiche che si erano incontrate per passeggiare

Nella giornata di oggi, 23 marzo, la polizia di Lucca ha effettuato gli ormai consueti controlli nell'ambito dei dispositivi per evitare la diffusione del contagio da covid-19.

Di seguito le persone denunciate. Due donne si sono incontrate per strada. Una era uscita per portare a passeggio il cane, ma è stata controllata troppo distante da casa sua (si ricorda che la passeggiata con il cane è consentita nei pressi della propria abitazione: 200 metri) ed era in compagnia di un'amica, che ha dichiarato di essere uscita per buttare la spazzatura. Dal controllo è emerso che le due si sarebbero incontrate per fare una passeggiata insieme. Entrambe sono state denunciate.

Un ragazzo è stato fermato mentre rientrava a casa, ma agli agenti ha dichiarato di essere stato a casa di un amico per fargli compagnia, anche lui è stato denunciato.

Ancora coppie o gruppi di 3 o 4 persone vengono scoperti in auto, questi dichiarano di non resistere alla tentazione di fare un giro in macchina. Nel primo pomeriggio di oggi tre persone sono state denunciate proprio per questo motivo.

